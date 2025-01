Jordhy Thompson volvió a hacer noticias en las últimas horas. ¿Qué le pasó al ex Colo Colo? El novel atacante no se había presentado a la pretemporada del FC Orenburg y se desconocía totalmente su paradero.

Incluso, se había hablado sobre un posible quiebre entre la institución rusa y Thompson, puesto que el club del ariete chileno lo dejó de seguir en las redes sociales.

Incertidumbre y preocupación había generado en Rusia y en las redes sociales esta situación, pero esto cambió en un abrir y cerrar de ojos.

“Pronto deberá unirse al equipo”

Durante este viernes 17, el elenco que hace de local en el Estadio Gazovik y compite en la Liga Premier de Rusia actualizó la situación del futbolista de 20 años.

“El jugador tiene problemas personales, pero pronto debería unirse al equipo en el campo de entrenamiento en Turquía”, indicaron a Match TV.

Todo parece indicar que Thompson seguirá en Rusia | FOTO: FC Orenburg

Pese a que no revelaron la fecha exacta del retorno de Thompson a los entrenamientos, con este mensaje se da a entrever que no existe un quiebre entre ambas partes.

Los números de Jordhy Thompson en el FC Orenburg

Entre las distintas competiciones que disputó el FC Orenburg en la temporada 2024, Jordhy Thompson disputó 24 partidos y se matriculó con dos goles y una asistencia en más de mil minutos de juego disputados.