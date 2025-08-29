Uno que lo pasó bastante mal con la brutal violencia vivida hace más de una semana en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, fue el futbolista chileno del Rojo, Felipe Loyola. El ex Huachipato fue el primero de sus compañeros en expresarse en redes sociales tras los graves incidentes que llevaron a la cancelación del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Con el correr de los días la situación llegó a un límite: Loyola recibió fuertes insultos y amenazas de ambas hinchadas por lo que se vio en la obligación de cerrar su cuenta de Instagram tras la barbarie. Es por esa razón que el chileno no vería con malos ojos partir en este mercado de pases tras una millonaria oferta que llegó a las oficinas del Rojo.

Felipe Loyola (Photosport).

Según dio a conocer TyC Sports en las últimas horas, el Santos de Brasil, quien recientemente contrató a Juan Pablo Vojvoda como entrenador habría presentado una suculenta propuesta de 6 de millones de dólare por el 70% del pase.

Sin embargo el ofrecimiento sería insuficiente a los 8 millones de la divisa estadounidense que pretende Independiente por la cláusula de salida del chileno. Por lo mismo el conjunto de Avellaneda rechazó la oferta del Peixe, que actualmente pelea el descenso y cuenta con Neymar entre sus filas.

Asimismo, el periodista argentino Germán García Grova agregó que desde el conjunto argentino “desconfían de la capacidad de pago de los brasileños y prefieren no avanzar”. Felipe Loyola fue convocado para el duelo por el Torneo de Clausura de Independiente ante Instituto de Córdoba este viernes.