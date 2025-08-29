En la CONMEBOL tienen la pelota sobre lo que es la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en la que se debe definir un clasificado o no a la próxima fase de la competición.

Los macabros incidentes que se vivieron en el Estadio Libertadores de América en Argentina sobre los hinchas de la Universidad de Chile, siguen en la retina de muchos tras el extenso material que salió de una violenta noche, que sigue dando que hablar.

Ambos equipos ya hicieron llegar sus descargos a la CONMEBOL sobre lo que fue este terrible momento y deben esperar por un fallo respecto a lo que será el futuro de sus equipos dentro de esta competencia tras los hechos violentos.

En los últimos días, se ha conocido la información de que tanto a Independiente de Avellaneda como a la Universidad de Chile se los ha citado a una audiencia por parte de la CONMEBOL para el próximo martes 2 de septiembre, la que será la última etapa antes de la resolución.

Teniendo en consideración el escenario actual, desde Bolavip Chile le consultamos a ‘Grok’, la IA de ‘X’, sobre cuándo podría dar a reconocer la resolución de esta llave entre Independiente y Universidad de Chile, en la que se la jugó con una fecha.

El duelo entre Independiente y la U es una interrogante | Foto: Photosport

La fecha de la resolución, según la IA

‘Grok’ señaló que la resolución de la llave entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile debería estar disponible para el miércoles 3 de septiembre del 2025.

“¿La razón? la audiencia está confirmada para el 2 de septiembre, y en casos similares de la CONMEBOL con necesidad de resolver rápido (como suspensiones de partidos en fases eliminatorias), los fallos suelen emitirse en 24-48 horas tras la audiencia para no retrasar el calendario de la Copa Sudamericana“, parte señalando la IA de ‘X’.

“Los cuartos de final están programados para el 16 de septiembre, lo que presiona a la CONMEBOL a definir el clasificado (Independiente o la U) con urgencia para que el rival de Alianza Lima pueda preparar el partido”, remarcó.

De todas formas, ‘Grok’ también deja en manifiesto, de que esta resolución puede tener un par de días de retraso para el 5 o 6 de septiembre, el que no sería inusual, pero más allá de eso sería menos probable debido a la urgencia del torneo.