Ha pasado más de una semana desde el desastre de Avellaneda y cada día aparecen nuevos registros, nuevas denuncias y nuevas aristas en lo que ha sido uno de los episodios más vergonzosos en la historia del fútbol sudamericano.

Independiente ya presentó sus descargos ante el ente rector del fútbol sudamericano y uno de sus principales argumentos para sostener que ellos deben avanzar es que no hubo ni existió invasión de hinchas a la cancha, como en el caso de Colo Colo ante Fortaleza.

Dicha aseveración por parte del cuadro argentino quedaría en absolutamente nada, ya que un nuevo registro audiovisual muestra cómo hinchas de Independiente burlaron la seguridad para saltar a la cancha.

Cabe recordar que estos actos están estrictamente sancionados por la CONMEBOL y ya quedó claro en abril pasado cuando el archirrival de los azules sufrió una dura sanción de 5 partidos sin público local y visita, además del partido perdido por hechos similares.

La invasión a la cancha de los fanáticos argentinos se suma a la que se produjo una vez que el partido ya estaba cancelado, lo que pudo haber significado una tragedia si es que decidían ir a buscar a los jugadores de Universidad de Chile que estaban en los camarines.

Así las cosas, cada vez se ve más complicado que la CONMEBOL le pueda dar la razón a Independiente, equipo que no cumplió ninguna medida de seguridad para evitar la masacre que finalmente se terminó dando en las tribunas.

La U e Independiente, citados en la CONMEBOL

El martes 2 de septiembre está citado Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda para una audiencia en la CONMEBOL, donde podría haber noticias respecto al fallo que ambos equipos esperan con ansias.