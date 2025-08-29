La barbarie de Avellaneda sigue siendo un importante tema dentro de la Universidad de Chile y todo esto, tras el gran daño que recibieron sus hinchas tras la violencia desmedida que se dejó ver en el Estadio Libertadores de América en su duelo ante Independiente de Avellaneda.

Tras lo que fueron estos incidentes, ambos clubes tomaron diferentes posturas sobre este caso, en donde desde la Universidad de Chile dejaron la deportividad de lado y se enfocaron netamente en lo que era la situación de sus hinchas, lo contrario a Independiente, quien de primeras, priorizó el resultado deportivo, pidiendo la victoria por escritorio desde un primer momento.

Sobre esto, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez atendió a los medios de comunicación y fue consultado sobre la resolución de la CONMEBOL a esta llave por la Copa Sudamericana, en la que no dejó una respuesta al respecto, pero si dejó un importante palo al presidente de Independiente, Néstor Grindetti.

“Con respecto a la resolución no voy a opinar, en un primer momento me parecía una falta de respeto a la vida misma de las personas que estaban detenidas, desaparecidas u hospitalizadas”, declaró.

Sigue en el aire la resolución de este partido | Foto: Photosport

Concluyendo, Álvarez volvió a repasar al mandamás de Independiente, en la que fue muy claro en señalar de que pensar en lo deportivo antes que todos los actos de violencia que se registraron en Argentina, le parecía una crueldad absoluta, la que no logra entender.

“Pensar en lo deportivo me parecía una crueldad y hoy sigo pensando en lo mismo”, cerró.