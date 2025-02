El talento extremo de Luciano Cabral hace eclipsar a cualquiera. Y es que desde que llegó a Independiente, no paran de hablar de él, pero más allá de los lujos y las gambetas, hay otro chileno que la rompe en el mismo equipo: Felipe Loyola.

Sin ir más lejos, el Rojo venció a Instituto de Córdoba con una gran jugada del 10 en uno de los goles, acción que le valió el reconocimiento del árbitro, pero, el entrenador Julio Vaccari destacó eso sí, al ex huachipato, asegurando que era un “gladiador”.

Si alguien conoce bien al hoy volante, es Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile y que dirigió a Loyola en Huachipato, por eso no tuvo problemas para hablar con BOLAVIP y referirse al presente de su ex pupilo que alguna vez fue desechado por Colo Colo.

“Es un gladiador, un guerrero, un jugador que va al frente, no sólo dentro de la cancha, también fuera de la cancha, en ese Huachipato tuvo que esforzarse mucho para ser titular, tuvo seis meses donde apenas jugó seis minutos”, confiesa.

Agregando que “siempre tuvo una actitud muy positiva y un espíritu de superación día a día y lo lleva a tener esta realidad en Independiente y en la selección chilena”.

Gustavo Álvarez le confiesa a Bolavip lo feliz que está por Felipe Loyola

Gustavo Álvarez destaca la parte humana, donde llena de elogios a Felipe Loyola, afirmando que puede llegar a jugar donde quiera.

“Lo que pasa es que para mi es inseparable la persona del profesional, el jugador como es dentro es fuera de ella, a la larga se ve eso y no me extraña el presente de Felipe y la proyección a futuro, con sus condiciones y la actitud no tiene techo”, cerró”.

¿Cuándo juega el Independiente de Felipe Loyola?

El Rojo de Avellaneda jugará el miércoles en su estadio a las 21:30 ante Sportivo Belgrano por la primera fase de la Copa Argentina.