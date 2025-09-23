La FIFA no se cansa de querer revolucionar el fútbol y ahora estaría planificando ni más ni menos que un Mundial con 64 selecciones para el año 2030, lo que facilitaría la clasificación de la selección chilena después de tres procesos totalmente fallidos.

Tras quedar última en las Eliminatorias Sudamericanas, la Roja tendría una oportunidad de oro en el próximo Mundial del 2030 ya que la FIFA estaría muy cerca de realizar un anuncio impactante ad portas de la Copa del Mundo en Norteamérica.

La idea nació en el seno de Conmebol quien estaría negociando con la FIFA la intención de ampliar drásticamente la participación de selecciones para la cita que será dentro de cinco años.

La FIFA revolucionaría el fútbol mundial con un impactante anuncio (Getty Images).

¿Mundial 2030 de 64 selecciones?

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expuso en Nueva York que “vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca, porque dentro de poco vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo”.

En junio pasado en el congreso anual de la FIFA, el dirigente sudamericano ya había lanzado la primera piedra: “Quiero que pongamos toda nuestra creatividad, seamos participativos, y quiero que el mundo sea parte de esa fiesta, que es la más grande y popular que existe en el planeta Tierra, que es el Mundial 2030. En esa fiesta nadie tiene que quedar afuera”, dijo.

La intención de la Conmebol es que la Copa del Mundo del 2030 tenga 64 selecciones y que se dispute una primera fase de 16 grupos, y que al menos tres zonas se disputen en Argentina, Uruguay y Paraguay, países encargados de inaugurar la cita que luego se jugará en Arabia Saudita.