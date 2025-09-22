Manuel Pellegrini es un candidato natural para la Selección Chilena. Su buena trayectoria en el fútbol europeo le dan una espalda gigante para asumir un desafío con La Roja. Sin embargo, al Ingeniero le presentaron la chance de dirigir a Chile mucho antes, cuando aún no tenía tanta experiencia.

Todo fue en el proceso rumbo a Francia 1998 tras el empate 1-1 de Chile ante Venezuela en Barinas que terminó en el despido de Xavier Azkargorta. El expresidente de la ANFP, Ricardo Abumohor, recordó que llamó al Ingeniero en el 96 y explicó por qué no llegó.

“Hablamos con tres técnicos, con Jorge Socías, Manuel Pellegrini y Nelson Acosta. Tanto Manuel como el Lulo dijeron ‘aquí hay que preparar un proyecto a cuatro años plazo’”, reveló el exdirectivo que comandó el fútbol chileno a el podcast El Gerente de The Clinic.

En ese sentido, claró por qué no llegaron Pellegrini o Socias: “No es que haya dicho que no (Pellegrini). Ellos querían partir desde cero”.

(Foto: Getty)

Nelson Acosta era el indicado

Ricardo Abumohor aseguró que Nelson Bonifacio Acosta López era el DT ideal, porque sí estaba dispuesto a un proyecto a plazo inmediato: “El remedio, el antibiótico preciso para lo que estábamos viviendo era Nelson, que iba último con la Unión (…) Tú necesitabas no un tratamiento de primera clase en la mejor clínica, necesitabas una inyección a la vena”.

Además, reveló el convencimiento que tenía el oriundo de Paso de los Toros: “El único que tenía las condiciones para eso era Nelson. Cuando yo hablé con Nelson dijo me la juego y clasifico a Chile. La convicción que tenía, tenía esas aptitudes. Intimamente sabía que la persona que necesitamos para el momento que estábamos viviendo era Nelson”.