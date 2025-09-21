Todo listo para que comience la aventura de la selección chilena en el Mundial Sub 20. Tras la publicación de la nómina final de 21 futbolistas, el equipo dirigido por Nicolás Córdova afina detalles para su debut en el Grupo A ante Nueva Zelanda.

Será la séptima participación de la Roja en una Copa del Mundo de la categoría, donde su mayor logro fue el tercer lugar obtenido en 2007 de la mano de José Sulantay y un puñado de jugadores que luego dieron paso a la imborrable ‘Generación Dorada’ de la selección chilena.

En la antesala del inicio del Mundial Sub-20, Bolavip Chile le consultó a una plataforma de inteligencia artificial por el resultado que alcanzará el ‘Equipo de Todos’ en el torneo que se disputará en casa.

La máquina de análisis predictivo arrojó que al menos, la Roja debería avanzar a la ronda de octavos de final, aunque dependerá de tres factores para lograr una campaña aceptable: la localía, el nivel competitivo y la presión extra.

Qué dice la IA sobre la Roja en el Mundial Sub 20

“Factor localía: Jugar en Chile siempre es una ventaja. La presión del público y el apoyo en los estadios suelen motivar mucho a los juveniles. En torneos anteriores, como el Mundial Sub 20 de 1987 en Chile, la Roja llegó a semifinales justamente gracias a ese impulso”.

“Nivel competitivo: históricamente, Chile Sub 20 ha tenido buenas generaciones (2007, tercer lugar en Canadá; 2013, cuartos de final en Turquía). Pero también hay procesos donde el recambio no alcanza para pelear arriba. Todo dependerá de la calidad de la generación que llegue al torneo”.

“Presión extra: la localía también puede jugar en contra. La expectativa del público y la prensa podría generar ansiedad en los jugadores si no arrancan bien”.

En esa línea, el modelo predictivo arrojó que “lo más lógico es pensar que Chile tendrá como mínimo el objetivo de avanzar a octavos de final. Si la generación llega con rodaje internacional y algunos jugadores consolidados en Primera División, no sería raro verlos llegar a cuartos o semifinales, aunque pelear el título exigiría un nivel excepcional”.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 20