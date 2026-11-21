Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están separados por apenas un punto y la mitad de la tabla los mira de cerca.
Es un duelo directo entre equipos de la zona media, de esos que pesan más por la necesidad de sumar que por el prestigio de los nombres en cancha.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham llega golpeado después de caer como visitante ante Leeds, un traspié que cortó una racha de dos triunfos seguidos, incluido uno en Stamford Bridge frente a Chelsea. Con 12 puntos y el 11° puesto, el equipo necesita reencontrarse rápido con la victoria en su propia cancha para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla.
Ipswich Town viene de perder de local contra Bournemouth y acumula resultados mixtos en las últimas fechas, con dos empates antes de esa derrota. Está 14° con 11 unidades, a un solo punto de su rival de turno, y necesita puntuar afuera para no quedar metido en la pelea por el descenso.
El historial entre Tottenham e Ipswich Town
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para el Tottenham, que ganó 24 de los 53 cruces por 21 de Ipswich y 8 empates, con una diferencia de goles a favor de 89 a 78. En los enfrentamientos más recientes la paridad se mantiene: el último antecedente, en febrero de 2025, terminó con un contundente 4-1 para el Tottenham como visitante, pero antes de eso Ipswich se había impuesto 2-1 también de visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2025
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|10/11/2024
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|22/08/2020
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Club Friendlies
|12/01/2002
|Ipswich Town vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/12/2001
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|30/12/2000
|Ipswich Town vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
|19/08/2000
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-1
|Premier League
|08/03/1995
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Premier League
|30/08/1994
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-3
|Premier League
|19/03/1994
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Tottenham suma 12 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.