Israel vs. Kosovo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Israel llega golpeado y sin puntos a este jueves 1 de octubre, cuando reciba a Kosovo con la urgencia de reaccionar en la Liga de Naciones.
Todavía queda mucho grupo por delante, pero un traspié más complicaría el arranque de Israel en la competencia y le daría a Kosovo una ventaja cómoda para pelear arriba.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Israel no pudo sacar ni un punto en sus dos primeros compromisos: cayó 0-3 de local ante Irlanda y también sumó derrota como visitante frente a Austria, con otro 3-1 en contra. El equipo necesita un giro urgente si no quiere quedar descolgado en esta Liga de Naciones.
Kosovo, en cambio, llega con otro semblante. Después de perder 3-1 ante Austria, el equipo se había dado el gusto de ganarle a Irlanda como local por 1-0, un resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y meterse en zona más tranquila de la tabla.
El historial entre Israel y Kosovo
El historial entre ambos es corto pero favorece a Kosovo, que ganó el único partido con vencedor entre los dos antecedentes registrados. El otro cruce terminó igualado. En total, Kosovo convirtió dos goles contra uno de Israel, una diferencia mínima pero que marca cierta paridad incómoda para el local.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2023
|Kosovo vs. Israel
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/2023
|Israel vs. Kosovo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Israel y Kosovo se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Israel suma 0 puntos en el torneo.
- Kosovo suma 3 puntos en el torneo.