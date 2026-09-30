Israel vs. Kosovo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Israel y Kosovo se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel llega golpeado y sin puntos a este jueves 1 de octubre, cuando reciba a Kosovo con la urgencia de reaccionar en la Liga de Naciones.

Todavía queda mucho grupo por delante, pero un traspié más complicaría el arranque de Israel en la competencia y le daría a Kosovo una ventaja cómoda para pelear arriba.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Israel no pudo sacar ni un punto en sus dos primeros compromisos: cayó 0-3 de local ante Irlanda y también sumó derrota como visitante frente a Austria, con otro 3-1 en contra. El equipo necesita un giro urgente si no quiere quedar descolgado en esta Liga de Naciones.

Kosovo, en cambio, llega con otro semblante. Después de perder 3-1 ante Austria, el equipo se había dado el gusto de ganarle a Irlanda como local por 1-0, un resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y meterse en zona más tranquila de la tabla.

Publicidad

El historial entre Israel y Kosovo

El historial entre ambos es corto pero favorece a Kosovo, que ganó el único partido con vencedor entre los dos antecedentes registrados. El otro cruce terminó igualado. En total, Kosovo convirtió dos goles contra uno de Israel, una diferencia mínima pero que marca cierta paridad incómoda para el local.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2023 Kosovo vs. Israel 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/2023 Israel vs. Kosovo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Publicidad

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Austria — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Países Bajos — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Alemania vs. Serbia — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Noruega — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Dinamarca vs. Portugal — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

En síntesis