Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Este jueves 24 de septiembre arranca una nueva edición de la Liga de Naciones y Kosovo abre su participación ante Irlanda, en un cruce que marca el inicio del camino de ambos en el certamen.

Es la primera fecha del grupo, así que no hay historia reciente que pese: los dos equipos salen a marcar postura desde el arranque y a fijar el rumbo de lo que viene en la competencia.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con la ambición de hacerse fuerte en su localía y meterse de lleno en la pelea del grupo desde el primer partido. El equipo sabe que un buen arranque en la Liga de Naciones puede darle el envión anímico para sostener el nivel en las fechas siguientes.

Irlanda, por su parte, buscará empezar con el pie derecho lejos de casa. Un resultado positivo en la fecha inaugural le permitiría acomodarse rápido en la tabla y jugar con más tranquilidad el resto de la fase de grupos.

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Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis