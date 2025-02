Carlos Palacios logró una potente irrupción en Boca Juniors. En un par de partidos, el volante chileno encandiló a los hinchas del club argentino y hasta a su propio presidente.

Así lo confirmó Juan Román Riquelme en conversación con TNT Sports. El mandatario del cuadro Xeneize le dedicó sentidas palabras al otrora mediocampista de Colo Colo.

Dejó en claro que hace mucho no veía a un jugador de dichas características. Está chocho con el refuerzo que tanto tiempo esperó: ahora goza con su talento en La Bombonera.

“Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios. Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo. Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro”, señaló.

Tras ello, lanzó: “Se posicionaba bien, controla bien. Hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota y lo demostró en el gol frente a Huracán. Palacios tiene cosas de número 10“.

Finalmente, el histórico de Boca Juniors expresó su felicidad por tener al chileno entre sus filas. Llena totalmente su gusto futbolístico y explicó el porqué: nostalgia pura.

“Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar. Es un chico que se merece que le vaya bien y se le ve contento”, cerró.

Carlos Palacios está brillando en Boca Juniors. Ello le valió los elogios de Juan Román Riquelme.

Cuándo juega el club de Carlos Palacios

El siguiente encuentro de Boca Juniors será ante Banfield por la Primera División de Argentina. Se jugará este viernes 14 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Florencio Sola.