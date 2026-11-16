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Liga de Naciones

Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Slovakia, Liga de Naciones

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kazajistán tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Kazajistán perdió 1-2 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 46° con 2 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Islas Feroe.

Eslovaquia viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe. El equipo ocupa el puesto 12 con 11 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Moldavia.

El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Kazajistán y 1 de Eslovaquia.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Eslovaquia vs. Kazajistán2-1UEFA Nations League
13/06/2022Kazajistán vs. Eslovaquia2-1UEFA Nations League
06/06/2022Eslovaquia vs. Kazajistán0-1UEFA Nations League

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 11 puntos en el torneo.
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