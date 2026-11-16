Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kazajistán tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Kazajistán perdió 1-2 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 46° con 2 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Islas Feroe.
Eslovaquia viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe. El equipo ocupa el puesto 12 con 11 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Moldavia.
El historial entre Kazajistán y Eslovaquia
Kazajistán y Eslovaquia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Kazajistán y 1 de Eslovaquia.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|2-1
|UEFA Nations League
|13/06/2022
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|2-1
|UEFA Nations League
|06/06/2022
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|0-1
|UEFA Nations League
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 11 puntos en el torneo.