Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kazajistán tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Kazajistán perdió 1-2 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 46° con 2 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Islas Feroe.

Eslovaquia viene de empatar 2-2 como local ante Islas Feroe. El equipo ocupa el puesto 12 con 11 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Moldavia.

El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Kazajistán y 1 de Eslovaquia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovaquia vs. Kazajistán 2-1 UEFA Nations League 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis