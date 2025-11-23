El entrenador nacional, Manuel Pellegrini ha hecho noticia en las últimas semanas y todo esto tras lo que es su futuro, en la que el DT chileno aún está en la duda si mantenerse en el Real Betis o cumplir su sueño de dirigir a la Selección Chilena, algo que espera decidir pronto.

Mientras sigue jugando al misterio con su futuro, el ‘Ingeniero’ sigue con su foco puesto en lo que son sus desafíos con el Betis, en la que hoy tenía un importante partido por la 13° jornada del fútbol español, en donde recibía como local al Girona.

Lamentablemente para sus pretensiones, el conjunto ‘Verdiblanco’ no pudo obtener un positivo resultado en lo que es su lucha por ingresar a puestos de UEFA Champions League e igualó a un tanto en el Estadio de La Cartuja.

Pero no tan solo el resultado fue lo malo para el elenco de Manuel Pellegrini, quien sufrió un tremendo mazazo en este partido pensando en un importante desafío que se le avecina y que sin duda, es un gran dolor de cabeza para el estratega nacional.

Pellegrini sufre por Antony

Antony vio la roja y se pierde el clásico ante Sevilla | Foto: Getty Images

En el final de este partido, el Real Betis perdió a su gran figura, el brasileño Antony, quien vio la tarjeta roja tras una polémica jugada, en la que el juez del partido fue a revisar al VAR y decidió mandar a las duchas al crack del Betis.

Esta expulsión sin duda que es un tremendo problema para Manuel Pellegrini y el Real Betis, ya que perdería a su gran figura para lo que es su próximo gran desafío en el torneo español, en la que se debe enfrentar ante el Sevilla, en el ‘Derbi Sevillano’.

De esta forma, Pellegrini deberá trabajar en el reemplazante de su gran figura para enfrentarse al Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, duelo que está pactado para el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 12:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En Síntesis…