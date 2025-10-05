Un intenso partido es el que se vive en esta jornada dentro del fútbol español, en la que el Sevilla y Barcelona se están enfrentando en un partidazo por la octava jornada.

El Sevilla de España se está imponiendo por 2-1 ante el Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán, en la que Alexis Sánchez e Isaac Romero anotaron para tener en ventaja al conjunto de Matías Almeyda.

Para la primera mitad, una importante polémica se generó en uno de los goles del Sevilla, en la que el protagonista es el defensor nacional, Gabriel Suazo, previo al tanto de Isaac Romero.

El tanto que fue convalidado por el juez del partido, generó mucho debate en el elenco de Hansi Flick y sus hinchas, quienes previo al gol de Romero, reclamaron una falta del lateral nacional sobre Jules Koundé, la que el árbitro desestimó y terminó validando el gol para los locales.

El segundo tanto del Sevilla en la polémica | Foto: Getty Images

Minutos más tarde de este tanto, desde las redes sociales rápidamente aparcieron imagenes sobre lo que fue esta polémica acción, en la que se ve la infracción del chileno al francés, lo que colmó la paciencia de los catalanes.

Así lo señaló la cuenta de ‘X’ Archivo VAR, en la que según el reglamento, indicó que el segundo tanto del Sevilla no debió haber sido considerado tras la falta de Suazo a Koundé previo al gol.