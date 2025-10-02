Lionel Messi ha venido a Chile en varias oportunidades defendiendo la camiseta de Argentina. La última visita del GOAT argentino fue en junio de 2025, cuando fue suplente e ingresó en la segunda etapa en el triunfo de la albiceleste por 1 a 0 en el Nacional.

Esta vez, no se trata precisamente de una nueva visita del jugador del Inter Miami a nuestro país, aunque sí lo hará su equipo de E-Sports, el reconocido team conocido como KRU.

El para muchos mejor jugador de la historia del fútbol es, desde hace más de un año, embajador del equipo que preside otro crack argentino: Sergio “Kun” Agüero.

Ambos han conformado su equipo del popular juego Valorant con una escuadra 100% chilena, aunque luego uno de sus miembros fue reemplazado por un argentino. Mazino, Shy, Keznit y Melser son jugadores profesionales de nuestro país.

Valorant Masters confirmado en Santiago

La gran noticia para nuestro país, es que el prestigioso torneo Valorant Masters, donde KRU habitúa hacer de las suyas con su escuadra chilena, se realizará por primera vez en nuestro país.

En 2024, este se realizó en Madrid, este año en Bangkok y este 2026, llegará por primera vez a la capital chilena.

El equipo de E-Sports de Lionel Messi, conformado casi en su totalidad por chilenos, podría ser local por primera vez.

De momento eso sí, se desconoce si KRU seguirá con sus cracks chilenos, cosa que al propio team rosado se lo hicieron saber sus fans en redes con frases como: “Si no renuevan a Keznit vienen de visita”. ¿Qué tal?