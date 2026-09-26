Lituania vs. Azerbaiyán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Lituania recibe a Azerbaiyán este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Lituania ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein. El conjunto marcha 8° con 3 puntos.
Azerbaiyán arranca su participación en Liga de Naciones.
El historial entre Lituania y Azerbaiyán
Lituania y Azerbaiyán se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Lituania, 1 de Azerbaiyán y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/03/2019
|Azerbaiyán vs. Lituania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2008
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-0
|Friendlies
|25/06/1998
|Azerbaiyán vs. Lituania
|2-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Lituania y Azerbaiyán se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Lituania suma 3 puntos tras vencer a Liechtenstein.