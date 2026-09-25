Insólita resolución entre la U vs. Everton: minutos restantes y revancha se jugarán el domingo

Tras una extensa reunión, la Federación y los clubes acordaron jugar los minutos restantes y la llave de vuelta el próximo domingo en el Estadio Nacional.

Tras los graves incidentes protagonizados por barristas de Universidad de Chile durante la noche de este jueves en el Estadio Sausalito ante Everton por la ida de los octavos de final de Copa Chile, y que obligó a suspender el encuentro al minuto 83’, la Federación de Fútbol de Chile tomó una tajante decisión respecto a los minutos restantes y la llave completa.

¿Qué ocurrió? Corría el minuto 37 del segundo tiempo entre Ruleteros y universitarios, cuando un grupo de barristas de la U comenzó a detonar y lanzar fuegos artificiales, algunos de largo alcance, desde el sector donde se ubicaban los hinchas azules. Los incidentes pusieron en riesgo la integridad de jugadores y espectadores.

Incluso, una de las bengalas pasó muy cerca de Maximiliano Guerrero quien se alistaba para lanzar un tiro de esquina, mientras que otro proyectil se dirigió directamente hacia la tribuna preferencial del Sausalito. Ante este escenario, el árbitro Piero Maza decidió suspender el partido dado que no estaban dadas las condiciones para que el encuentro continuara.

Vergüenza en el fútbol chileno, una vez más.

La resolución de la Federación

Durante el mediodía de este viernes, Jorge Yungue, gerente de la Federación, y dirigentes de ambos clubes, junto a Pablo Milad, quien se encuentra en Norteamérica junto a la Selección Chilena, se reunieron de forma telemática para resolver la suspensión definitiva o la continuidad de los minutos restantes entre viñamarinos y universitarios.

Finalmente, y según dio a conocer La Tercera, se decidió que los siete minutos restantes del partido entre Everton y Universidad de Chile se jugarán este domingo en el Estadio Nacional, antes del duelo de vuelta, programado para las 17:30 horas. Tras completar el tiempo pendiente, ambos equipos irán a camarines y luego disputarán el segundo partido de la serie. La medida fue aprobada por ambos clubes en la reunión realizada este viernes en la ANFP.

Publicidad

Primer castigo contra la U tras los incidentes

Mientras la Federación de Fútbol de Chile y los clubes resolvían qué hacer con los minutos restantes y el partido de revancha, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana informó las primeras sanciones para los hinchas azules que asistirán al encuentro programado para este domingo en el Estadio Nacional.

La autoridad redujo el aforo para la galería sur, prohibió el ingreso de los 2.866 hinchas azules que estuvieron en el Estadio Sausalito, obligó a la U a suspender la venta de entradas, catalogó el partido como Clase A y finalmente prohibió la presencia de hinchada visitante.