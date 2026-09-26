La Selección Chilena tiene formación para visitar a Canadá: el 11 de Nicolás Córdova

El cuerpo técnico tiene todo listo para el encuentro a disputarse en el Estadio BMO Field de Toronto. ¿Hay sorpresas?

La Selección Chilena se alista para su primer duelo amistoso de tres que tendrá en la fecha FIFA. El combinado nacional saltará a la cancha para visitar a Canadá: ya está definido el XI inicial de Nicolás Córdova.

Con todos sus jugadores a disposición, el DT interino estructuró una formación titular llena de juventud. Lo más experimentados serán Lawrence Vigouroux (32 años), Rodrigo Echeverría (31 años) y Benjamín Kuscevic (30 años).

Y, en esta ocasión, el estratega se inclinó por incluir en el mismo dibujo a dos de las piezas con más talento en ofensiva. El ataque será liderado por Darío Osorio y Lucas Cepeda, en compañía de Gonzalo Tapia.

¿Otras novedades? Iván Román volverá a ser desde el arranque. El novel defensor de Colo Colo superó su expulsión contra Portugal (6 de junio), recordada por su cruce con Rafael Leão en la derrota 2-1.

A su vez, destaca la exclusión de Marcelino Núñez en el esquema. A pesar de ser uno de los dos futbolistas chilenos en la Premier League, no asoma en los reportes de Radio Cooperativa.

Nicolás Córdova determinó el XI inicial de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La formación de la Selección Chilena vs. Canadá

La alineación de Chile sería con: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Dicho amistoso entre La Roja y Canadá se disputará este sábado 26 de noviembre. Su comienzo está programado para las 20:00 horas de Chile en el Estadio BMO Field de Toronto.