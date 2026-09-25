Insólita explicación de la barra de la U tras graves incidentes: “Error de manipulación”

Una facción de la barra de la U asumió la responsabilidad de los hechos y aseguró que los incidentes se debieron a un error de manipulación.

Los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito en el partido de Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile, siguen generando repercusiones. Con el correr de las horas, finalmente se pudo conocer una versión de los hechos que desencadenaron el bochorno de los barristas de la U.

A través de redes sociales, una facción de la barra universitaria perteneciente a la región de Valparaíso publicó un comunicado en el que asumió la responsabilidad por los hechos de violencia que obligaron a suspender el encuentro ante los oro y cielo cuando se disputaba el minuto 83 y los azules ganaban 1-0.

Futbol, Everton vs Universidad de Chile Copa Chile 2026. Hinchas de Universidad de Chile durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 24/09/2026 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Everton vs Universidad de Chile 2026 Copa Chile Universidad de Chile fans during the first leg of the Copa Chile Round of 16 match between Everton and Universidad de Chile played at Sausalito Stadium in Viña del Mar, Chile. 24/09/2026 Sebastian Cisternas/Photosport

“Error de manipulación”, acusa una facción de la barra

Aunque resulte insólito, la agrupación lamentó lo ocurrido y aseguró que su intención era organizar una recepción para el equipo, tal como ha ocurrido en anteriores visitas de la U a la región. “Como organización lamentamos los incidentes ocurridos el día de ayer en el Estadio Sausalito. Como cada año que la U visita nuestra región, nos encargamos de organizar una fiesta para recibir al club”, señalaron en el comunicado.

La facción sostuvo que lo ocurrido se produjo producto de un error en la manipulación de los elementos utilizados durante la jornada. “El día de ayer, lamentablemente por un error de manipulación se vio afectada la continuidad del partido. Dejamos en claro que nunca fue nuestra intención detener el partido, realizar algún tipo de protesta o dañar algún asistente”, agregaron.

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Primer castigo contra la U tras los incidentes

Mientras la Federación de Fútbol de Chile debe resolver qué sucederá con los minutos restantes del compromiso, el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton continúa programado para este domingo en el Estadio Nacional.

Sin embargo, para dicho encuentro en Ñuñoa, los hinchas del Romántico Viajero ya recibieron una primera sanción por parte de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

La autoridad redujo el aforo para la galería sur, prohibió el ingreso de los 2.866 hinchas azules que estuvieron en el Estadio Sausalito, obligó a la U a suspender la venta de entradas, catalogó el partido como Clase A y finalmente prohibió la presencia de hinchada visitante.