Dinamarca vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Dinamarca y Gales llegan golpeados tras caer en su debut y este domingo 27 de septiembre se juegan buena parte de sus chances en la Liga de Naciones.
Ninguno sumó puntos en la primera fecha, así que el que gane toma aire y el que pierde queda contra las cuerdas en el grupo.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca no pudo con Noruega y cayó 3-2 de visitante, un traspié que la dejó sin puntos en el arranque del certamen. El equipo necesita reencontrar solidez defensiva si quiere meterse en la pelea del grupo desde temprano.
Gales tampoco arrancó bien: perdió 1-0 como visitante ante Portugal y todavía busca su primer gol en el torneo. Con la tabla apretada, un resultado positivo en esta segunda fecha le cambiaría el panorama a un equipo que no puede permitirse otra derrota.
El historial entre Dinamarca y Gales
El historial favorece claramente a Dinamarca, que ganó 7 de los 11 cruces frente a los 4 triunfos de Gales, sin empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 16 a 9. El antecedente más reciente fue en 2021, cuando Dinamarca goleó 4-0 jugando en cancha de Gales, y desde entonces no volvieron a cruzarse.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/12/1965
|Gales vs. Dinamarca
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Dinamarca suma 0 puntos en el torneo.
- Gales suma 0 puntos en el torneo.