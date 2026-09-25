Este viernes volvió a las canchas con la Selección de Cabo Verde el arquero Vozinha, la gran revelación del Mundial 2026 que firmó por Colo Colo tras la Copa del Mundo.
El portero de 40 años enfrentó a Mali en el primer partido de los ‘Tiburones Azules’ en esta fecha FIFA, válido por el inicio de las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.
Quien ha tenido un cuestionado desempeño en el Cacique no lo pasó nada bien ante el equipo subsahariano, que se impuso por 3-1 en casa y obligando al experimentado golero a cometer un grosero error.
Esto ocurrió a los 51 minutos, cuando Vozinha salió del área intentando frenar el ataque rival parando el balón de pecho, pero la pelota se le fue larga por delante, lo que aprovechó el delantero Nene Dorgeles del Fenerbahçe para disparar ante la portería vacía.
Con este resultado, Cabo Verde empieza este camino en el fondo del Grupo K, aunque el próximo martes 29 de septiembre tiene la posibilidad de reivindicarse ante Rwanda.
Mira el VIDEO a continuación:
🚨Dorgeles Nene— AYO BALL🚨 (@Ayoball99) September 25, 2026
🇲🇱 Mali 3-1 Cape Verde 🇨🇻 pic.twitter.com/SQRpK5Qz1D
Cabe recordar que Vozinha es una de las bajas que tiene Colo Colo para la Copa Chile, pues debido a la fecha FIFA tuvo que viajar a su país y ausentarse de la llave de octavos de final contra Audax Italiano.
Su contrato con los albos es hasta diciembre, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada más, algo que está en veremos.
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En síntesis
- Vozinha cometió error: Cabo Verde perdió 3-1 contra Mali en clasificatorias africanas.
- Gol al minuto 51: Nene Dorgeles marcó aprovechando la fallida salida del arquero.
- Baja en Colo Colo: El portero se ausentará ante Audax Italiano por fecha FIFA.