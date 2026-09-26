Selección Chilena vs. Canadá: ¿a qué hora y dónde ver el amistoso de La Roja por TV?

El equipo de Nicolás Córdova saltará a la cancha con la misión de alcanzar su primer triunfo de tres posibles.

La Selección Chilena tiene todo listo y dispuesto para visitar a Canadá por la fecha FIFA. El combinado nacional quiere comenzar un período lleno de éxito y lo hará nada más ni nada menos que contra un elenco mundialista.

Tras la cita planetaria, Chile -que no dijo presente- intentará cimentar un camino rumbo al siguiente proceso clasificatorio. Por ello, en estos duelos espera encontrar los rostros que liderarán el desafío.

¿Cuál fue el último partido amistoso de La Roja? Terminó con el resultado 2-1 a favor sobre República Democrática del Congo. Se disputó el 9 de junio de 2026 en Marbella.

Por su parte, la escuadra canadiense quiere confirmar su buen cometido internacional. En la Copa Mundial 2026 llegó hasta octavos de final, en los que cayó derrotada 3-0 por Marruecos.

Cabe consignar que tras este enfrentamiento, Chile tendrá que medirse contra Estados Unidos (martes 29 de septiembre) y México (martes 6 de octubre) en la fecha FIFA.

La Selección Chilena visitará a Canadá en Toronto. (Imagen: La Roja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Canadá?

El compromiso amistoso entre ambos combinados está pactado para este sábado 26 de septiembre. Se realizará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio BMO Field de Toronto.

¿Dónde ver La Roja vs. Canadá por TV?

Tal encuentro podrá ser sintonizado gratuitamente a través de las diversas plataformas de Mega. A la par de ser emitido en su señal abierta para TV, también podrá ser visto en Mega GO.