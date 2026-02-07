El Manchester United no solo vive su mejor momento futbolístico en años tras vencer 2-0 al Tottenham, sino que está a punto de poner fin a una de las promesas más virales y sacrificadas del fútbol inglés.

Frank Ilett, el fanático conocido mundialmente como “La Hebra del United”, está a solo 90 minutos de volver a ver las tijeras tras más de un año de espera.

La racha que ni Ten Hag ni Amorim pudieron lograr

Ilett juró en octubre de 2024 que no cortaría su cabello hasta que los Red Devils encadenaran cinco victorias consecutivas. Durante su travesía, vio caer los ciclos de Erik Ten Hag y Ruben Amorim, quienes fracasaron en el intento de darle una alegría (y un corte de pelo) al sufrido hincha.

Sin embargo, el destino guardaba una sorpresa: ha sido el interino Michael Carrick quien, con una efectividad del 100%, ha logrado lo impensado. Al derrotar de forma consecutiva a potencias como Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, ha dejado al United a las puertas de la gloria estadística.

Bruno Fernandes sella la victoria del United

El martes será el día clave

La cita con la historia —y el peluquero— será este martes a las 17:15 ante el West Ham. Frank Ilett, quien incluso ha sufrido agresiones en los estadios por su llamativa melena, ya prepara una “juntada” masiva para ver el duelo contra los Hammers.

“Es la primera vez que estamos a las puertas de conseguirlo. Muchas gracias, Carrick”, expresó un emocionado Ilett, quien tras 493 días de promesas y burlas, finalmente ve la luz al final del túnel.

Si el Manchester United logra imponerse en el Estadio Olímpico de Londres, no solo consolidará su renacer deportivo, sino que cerrará uno de los capítulos más curiosos y virales de la era moderna del club.