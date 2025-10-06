Este pasado fin de semana se vivió una tremenda polémica dentro del fútbol brasileño en lo que fue la victoria por 3-2 del Palmeiras ante Sao Paulo en el Estadio de Morumbi.
Uno de los grandes protagonistas en este partido fue el atacante nacional, Gonzalo Tapia, quien además de anotar para su club, formó parte de la jugada más polémica de este duelo.
Un claro penal en contra del delantero chileno fue el que desestimó el juez Ramon Abatti Abel y el que sin duda terminó marcando un antes y un después dentro de este importante partido.
Dicha jugada ha generado un importante debate en Brasil, en la que la gran mayoría de los expertos concordó en que dicha jugada era penal, algo que terminó reconociendo la Confederación Brasileña de Fútbol horas después, tras la denuncia que realizó Sao Paulo.
Esta situación generó tanta polémica, en la que incluso que el astro brasileño y que hoy milita en Santos de Brasil, Neymar Jr tomó la palabra a lo que fue esta jugada que involucra al jugador nacional.
“Mal juicio eh, error tras error”, fue lo que señaló el delantero brasileño en un post de Instagram que mostró la jugada del penal a Gonzalo Tapia que no fue sancionado.
En Brasil esta situación sigue dando que hablar, en la que a pesar de reconocer el error del arbitraje en este partido, en Sao Paulo no están para nada contentos, ya que estos fallos, terminaron de perjudicarlo con el resultado.