Falta muy poco para que la Selección Chilena se vea las caras ante el Brasil de Carlo Ancelotti. Y aunque La Roja ya no cuenta con chances de ir a la próxima cita mundialista, Brasil sí busca quedar lo más arriba posible en la clasificación que ya cuenta con Argentina como N°1.
Pero el “Scratch” llega con una ausencia que se hizo bastante notoria para esta doble fecha en donde, además de Chile, también debe enfrentar a Bolivia el próximo martes 9 de septiembre.
Se trata de la baja de Neymar Jr. jugador que no lo pasa bien en el Santos debido a la pobre campaña del “Peixe” en el Brasileirao, estando muy cerca de descender por segunda vez en su historia.
El propio exastro del Barcelona se refirió a su ausencia en esta citación, diciendo: “Creo que me dejaron afuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto“.
Carlo Ancelotti aclara la ausencia de Neymar
El propio estratega italiano que hoy está al mando del la verdeamarela confesó las razones de la ausencia del habilidoso jugador: “Fue una decisión técnica”.
En conferencia de prensa, “Carleto” agregó: “La condición física es un criterio muy importante para el CT. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”.
Finalmente, hizo énfasis en que: “De esos jugadores evaluamos su calidad, el que estén 100% bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”.
¿Cuándo son los próximos partidos de Brasil?
Brasil ya se enfoca en sus dos próximos desafíos. Primero, se medirá ante la Selección Chilena este jueves 4 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Luego, el martes 9 del mismo mes, se medirá ante Bolivia en La Paz a la misma hora.