El delantero nacional Juan Francisco Rossel se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile.

Considerado uno de los talentos más prometedores de su generación, el joven jugador de Universidad Católica ha destacado tanto en su club como en selecciones juveniles, consolidándose como una de las figuras del combinado criollo.

Para el nacido en Santiago, de padre chileno y madre ecuatoriana, esta cita internacional es una oportunidad de oro para proyectar su carrera y dejar una huella en la historia del fútbol chileno, comenzando con el debut de La Roja ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Juan Francisco Rossel ha disputado 39 partidos con la camiseta de la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La figura de Chile que tiene de ídolo a Eduardo Vargas y Neymar

En la antesala del torneo, Rossel conversó con Picado TV, canal deportivo en streaming que nació en Argentina, y reveló sus referentes futbolísticos.

“A nivel nacional mi ídolo en el fútbol es Eduardo Vargas y a nivel mundial Neymar”, confesó el nacido en la cantera de los Cruzados en la cuenta de Instagram del espacio deportivo.

Además, el delantero se animó a contar su sueño a futuro: “Mi sueño es jugar en el Milan”, dejando en claro sus ambiciones de crecer en el fútbol internacional.

¿Cuándo es el debut de Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja debuta en el Mundial Sub 20 este sábado 27 de septiembre a las 20 horas, día y hora en donde debe enfrentar a Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A.