El Sao Paulo de Gonzalo Tapia tuvo un partido para el olvido el día de ayer ante el Palmeiras, clásico rival del cuadro paulista ante el cual se inclinó por 2-3 en un compromiso disputado en el Estadio Morumbí.

Las cosas partieron bien para el equipo del chileno, toda vez que se pusieron rápidamente en ventaja y después, incluso, Gonzalo Tapia puso el 2-0 transitorio con que los paulistas se ilusionaban con un triunfo.

Con el segundo tiempo bien entrado, llegó la polémica: Gonzalo Tapia fue derribado en el área del Palmeiras con una grosera patada que ameritaba penal, pero el árbitro desestimó el cobró. Tras cartón, vino una remontada épica para que Palmeiras se quedara con el partido por 3-2.

“Personalmente, nunca he visto algo tan escandaloso como lo de hoy. Tengo 50 años, 32 en el fútbol como jugador y entrenador. Nunca había visto algo igual, nunca había visto algo tan obvio”, arrancó diciendo Hernán Crespo, DT de Sao Paulo.

En esa línea, agregó diciendo que “Podemos mejorar cosas, sí, como siempre. Podemos mejorar algunas jugadas, marcar mejor, no tengo duda porque es parte del trabajo. Pero lo que viví hoy fue escandaloso, no lo puedo creer. Fue tan obvio, tan grande, que no puedo creer lo que pasó”, remató.

Más allá del sabor amargo para Sao Paulo, Gonzalo Tapia está viviendo su propio veranito de San Juan tras haber marcado en dos partidos consecutivos y se perfila para ser nuevamente titular en el próximo partido de su equipo.

El próximo partido de Sao Paulo

Gonzalo Tapia y el Sao Paulo tendrán que viajar hasta Porto Alegre para enfrentar a Gremio el próximo jueves 16 de octubre, compromiso válido por la Fecha 28 del Brasileirao.