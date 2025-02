El Udinese le ganó como forastero al Lecce en una nueva jornada de la Serie A de Italia, donde Alexis Sánchez fue titular, aunque fue reemplazado.

Este partido dio la vuelta al mundo no por un golazo, o una gran actuación de nuestro Niño Maravilla, si no porque Lorenzo Lucca no le quiso entregar el balón al capitán del equipo Florian Thauvin, quién se lo pidió para lanzar un penal, sin éxito.

Esto generó una trifulca de proporciones entre los jugadores del Udinese, donde estuvo presente Alexis, intentando calmar las aguas.

Más allá de la pelea, las críticas cayeron sobre el tocopillano por su rendimiento y por su edad, por eso Sánchez ocupó sus redes sociales para mandar un potente mensaje.

“Cálmate. Está bien, no hay nada de qué preocuparse. Lo haces todo por el equipo y especialmente por el club @udinesecalcio. Estoy aquí para echar una mano a todos mis compañeros”, indicó en tercera persona.

Alexis Sánchez responde a las críticas mientras espera el llamado a la selección chilena.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

El Udinese del Niño Maravilla jugará el sábado 1 de marzo a las 16:45 de local ante el Parma.