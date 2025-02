La opinión de Patricio Yáñez sobre un eventual llamado a Alexis Sánchez para defender a La Roja generó polémica. El actual comentarista aseguró que no convocaría al máximo goleador de Chile para las Eliminatorias Sudamericanas.

Ello encontró inmediata respuesta. ¿De parte de quién? Rodrigo Herrera discrepó totalmente. Para él, no hay dudas de que el actual jugador del Udinese debe estar ante Paraguay y Ecuador.

Así lo expresó el periodista en conversación con BOLAVIP Chile. Entregó sus argumentos para nominar al futbolista de 36 años: advirtió del problema que puede generar su ausencia.

“No está en su mejor momento, no está en su etapa más luminosa. Creo que detrás de su historia en Udinese debe haber también alguna discusión, algún malentendido con el entrenador. Creo que no se entienden mucho”, lanzó.

A pesar de ello, agregó: “Pero tiene que estar sí o sí. Sería un balazo en los pies que no lo nominemos y prescindamos del jugador más talentoso que tiene la Selección Chilena”.

Y es que para él, no importa su edad. Puede sumar una breve participación y cambiar el destino de Chile en algún compromiso. No lo postuló como jugador estelar.

“Incluso, para dar vuelta un partido en algunos minutos finales, jugando veinte, veinticinco. Nadie te dice que sea titular. Creo que sería pernicioso para la selección prescindir de un talento como Alexis“, cerró.

Rodrigo Herrera seguiría llamando a Alexis Sánchez a La Roja.

Cuándo juega La Roja

El siguiente compromiso de Chile será contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el 20 de marzo, desde las 20:00 horas, en el Estadio Defensores del Chaco.