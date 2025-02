Boca Juniors consumó en el día de ayer uno de sus mayores fracasos en la Copa Libertadores de América, en donde en calidad de local quedó eliminado del máximo torneo continental a manos de Alianza Lima.

El equipo donde milita Carlos Palacios y Williams Alarcón ganó en el tiempo regular, pero fue eliminado mediante lanzamientos penales. La Joya jugó desde el arranque y no tuvo un buen partido, lo que generó las críticas de los medios trasandinos y los hinchas del Xeneize.

Palacios sufrió con Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Los reproches no solo llegaron desde el otro lado de la cordillera, toda vez que Patricio Yáñez también lo destrozó en suelo nacional: “Me llamó la atención, no sé si estaba enfermo y lo pusieron por esta fiebre que tuvo un par de días. Intrascendente, si no corre y no se mueve… ayer parado entre la línea de volantes y los defensores como eludiendo la responsabilidad de buscar el balón”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Uno dice ‘bueno, recógete, muévete, busca’ y la verdad es que fue un pésimo partido. Así, no va a poder jugar y no es que esté descubriendo la pólvora, pero no lo vi con ganas, levantando los brazos”, sumó.

Para Yáñez, lo actitudinal es un gran problema para Palacios: “Quedó fuera del circuito de intensidad, fuera de juego de lo que se pretendía hacer futbolísticamente. Pésimo partido desde la actitud y desde la lectura para poder entrar en el juego”, remató en el juego.

Williams Alarcón escapa de las críticas

Williams Alarcón entró en el segundo tiempo y fue de lo mejor de Boca Juniors en el mediocampo. En la tanda de penales, incluso, el chileno no se puso nervioso y clavó un penal de antología que, en ese momento, mantuvo a Boca Juniors con vida.