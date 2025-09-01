Se acabaron los rumores: Alexis Sánchez fue oficialmente anunciado como el nuevo refuerzo del Sevilla, sumando un nuevo capítulo a su destacada trayectoria en Europa. El delantero chileno de 36 años despejó así las especulaciones que lo vinculaban con una salida del Udinese esta temporada.

El conjunto español dio a conocer la contratación de Alexis en su página oficial. “El Sevilla FC y Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo para la llegada, por una temporada, al conjunto sevillista del delantero chileno Alexis Sánchez”, apuntó el club.

Alexis Sánchez sumará un nuevo capítulo en Europa (Photosport).

Según dio a conocer a prensa andaluz la llegada de Alexis al Nervión fue un movimiento sorpresa de última hora en el mercado de fichajes. El técnico argentino Matías Almeyda habría influido en la llegada del tocopillano a Sevilla, quien lo conoce desde su paso por River Plate.

“Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador”, destaca el Sevilla en su sitio web.

De esta forma, Sánchez, quien prontamente se convertirá en padre, sumará su segunda experiencia en España tras su recordado paso por Barcelona entre 2011 y 2014.

El primer desafío de Alexis con la camiseta sevillana, donde será compañero de Gabriel Suazo, será por la Liga de España ante Elche después del receso por Fecha FIFA.