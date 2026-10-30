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Pablo Guede perdió los estribos en Perú: esperó a figura del archirrival fuera de camarines y se enfrentaron a pechazos

Tras el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal, ocurrió un grave hecho protagonizado por el entrenador Pablo Guede y el goleador Hernán Barcos.

Pablo Guede protagoniza fuerte altercado con Hernán Barcos. (Foto: Captura)
Pablo Guede protagoniza fuerte altercado con Hernán Barcos. (Foto: Captura)

Un clásico caliente se llevó a cabo el jueves en Perú, donde Alianza Lima de los chilenos Esteban Pavez y Nicolás Díaz cayó por 3-2 en su visita a Sporting Cristal, duelo que terminó con el entrenador Pablo Guede siendo protagonista de graves incidentes.

El técnico argentino perdió los estribos tras la derrota de los íntimos, involucrándose en una fuerte discusión con su compatriota Hernán Barcos, delantero del equipo celeste que tuvo un importante paso por Alianza.

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Es más, el goleador trasandino anotó uno de los tantos de la victoria del elenco cervecero, enciendo los ánimos de los forasteros. Pero todo explotó a partir de los 67 minutos, cuando Barcos se acercó a la banca blanquiazul y tuvo un fuerte palabreo con el ex DT de Colo Colo, tratándolo de “cagón”. Esto fue captado por las cámaras de la transmisión televisiva.

Esto generó la reacción más tarde del estratega de 51 años, quien no se contuvo y esperó al ex Palmeiras fuera de camarines terminado el partido. Ahí lo fue a encarar y se enfrentaron a pechazos mientras intentaban separarlos las delegaciones de ambos clubes.

Todo esto fue grabado por parte de los asistentes y periodistas que se encontraban en el lugar, videos que se han hecho virales en el país del norte.

Tras lo ocurrido, se refirió a aquello el propio Guede en conferencia de prensa, donde le bajó el perfil: “Nada, eso es cosa de fútbol, quedan ahí, calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”.

Por su parte, Barcos se limitó a decir a la salida del estadio “es parte de”, sin dar mayores declaraciones a la prensa por decisión de Sporting Cristal.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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