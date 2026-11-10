Fernando Ortiz busca a este refuerzo para Colo Colo: “Vuelve a aparecer un viejo anhelo”

Según trascendió, el DT argentino tiene en la mira a Diego Valdés. Ya quiso contar con el mediocampista de 32 años.

Colo Colo comienza a planificar su participación en el mercado de fichajes. Si el plan marcha a la perfección, Fernando Ortiz se mantendrá como entrenador y tendrá un rol protagónico en la búsqueda de incorporaciones.

Es por esto que, según informa Radio ADN, el DT argentino ya tiene a un candidato para sumarse al plantel albo en la temporada 2027. ¿De quién se trata? Su nombre es conocido: ese es el caso de Diego Valdés.

Luego de no poder amarrar el arribo del mediocampista de 32 años en el último libro de pases, el estratega quiere contar con él a partir de la siguiente campaña. Lo desea para la Copa Libertadores.

“Otro punto importante será el grado de injerencia que tendrá el DT en la toma de decisiones sobre la conformación del equipo y, particularmente, en la llegada de nuevos refuerzos”, señaló la fuente.

Sobre la misma línea, agregó: “Esto cobra especial relevancia considerando que en sus planes vuelve a aparecer un viejo anhelo: Diego Valdés. Ya estuvo en los planes de Fernando Ortiz a mitad de temporada”.

Fernando Ortiz tiene en la mira a Diego Valdés para Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Fernando Ortiz quiere a Diego Valdés en Colo Colo

Durante esta campaña, el otrora seleccionado chileno ha disputado una totalidad de 26 encuentros con Vélez Sarsfield. En dichos compromisos, anotó cuatro goles y aportó con seis asistencias.

Su vínculo con el club argentino concluye el 31 de diciembre de 2027, por lo que Colo Colo tendrá que idear el método para quedarse con sus servicios. El inicio de una nueva telenovela en Macul.