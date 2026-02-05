La primera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 femenino se cerró con resultados importantes que ya empiezan a marcar tendencias en la zona. Perú aprovechó su estreno y sacó una victoria clave que lo deja bien posicionado desde el arranque.
En el primer duelo de la jornada, Brasil Sub-20 superó por 3-2 a Ecuador, en un partido intenso y parejo. La “Canarinha” mostró mayor eficacia en los momentos decisivos, mientras que las ecuatorianas compitieron hasta el final y dejaron buenas sensaciones pese a la derrota.
Más tarde, Perú Sub-20 venció con autoridad por 2-0 a Bolivia, logrando un triunfo sólido y sin sobresaltos. La selección peruana controló el trámite del encuentro y fue efectiva para quedarse con los tres puntos en su debut.
Con estos resultados, Perú queda como líder del Grupo B tras la primera fecha, mientras que Brasil aparece como su principal escolta, dejando a Ecuador y Bolivia como colistas a la espera de lo que haga Argentina en la próxima fecha.
Así queda la tabla del grupo B del Sudamericano Femenino Sub-20 en la primera fecha
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Perú sub-20
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Brasil Sub-20
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|3
|Argentina Sub-20
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ecuador sub-20
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|5
|Bolivia sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
DATOS CLAVE
- Perú asumió el liderato del grupo tras vencer 2-0 a Bolivia, mostrando un juego sólido y efectivo en su debut.
- Brasil se ubica como escolta tras derrotar en un ajustado 3-2 a Ecuador, en el duelo más vibrante y parejo de la jornada.
- Argentina quedó libre en esta fecha inaugural, por lo que debutará en la próxima jornada buscando desplazar a peruanas y brasileñas de la parte alta.