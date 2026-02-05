La primera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 femenino se cerró con resultados importantes que ya empiezan a marcar tendencias en la zona. Perú aprovechó su estreno y sacó una victoria clave que lo deja bien posicionado desde el arranque.

En el primer duelo de la jornada, Brasil Sub-20 superó por 3-2 a Ecuador, en un partido intenso y parejo. La “Canarinha” mostró mayor eficacia en los momentos decisivos, mientras que las ecuatorianas compitieron hasta el final y dejaron buenas sensaciones pese a la derrota.

Más tarde, Perú Sub-20 venció con autoridad por 2-0 a Bolivia, logrando un triunfo sólido y sin sobresaltos. La selección peruana controló el trámite del encuentro y fue efectiva para quedarse con los tres puntos en su debut.

Con estos resultados, Perú queda como líder del Grupo B tras la primera fecha, mientras que Brasil aparece como su principal escolta, dejando a Ecuador y Bolivia como colistas a la espera de lo que haga Argentina en la próxima fecha.

Así queda la tabla del grupo B del Sudamericano Femenino Sub-20 en la primera fecha

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Perú sub-20 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Brasil Sub-20 1 1 0 0 3 2 1 3 3 Argentina Sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador sub-20 1 0 0 1 2 3 -1 0 5 Bolivia sub-20 1 0 0 1 0 2 -2 0

