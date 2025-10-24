Este viernes comienza la décima fecha de La Liga de España con un partidazo, donde la Real Sociedad recibe al Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes vienen de caer como locales en la jornada anterior.

El fin de semana pasado los nervionenses se inclinaron por 3-1 ante el Mallorca en el Ramón Sánchez-Puzjuán, por lo que esta jornada necesitan rescatar puntos en su visita a San Sebastián.

Según la prensa española, para esta tarde se espera que los nacionales sean titulares en el equipo que dirige Matías Almeyda, quienes rápidamente se han ganado su lugar.

Es más, el Niño Maravilla ha tenido un verdadero renacer en el cuadro andaluz, donde lleva dos goles y una asistencia en seis partidos disputados.

Mientras que el lateral izquierdo ya es considerado uno de los pilares del proyecto que está iniciando el elenco blanquirrojo, incluso por momentos ha portado la jineta de capitán.

Sevilla llega a este partido en la novena posición con 13 puntos, mientras que los de Anoeta están en decimoctava ubicación con tan solo seis unidades, un flojo arranque de temporada que los tiene en zona de descenso.

Gabriel Suazo en la derrota del Sevilla por 3-1 ante Mallorca. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

¿A qué hora es el partido de Real Sociedad vs. Sevilla?

El partido entre la Real Sociedad y el Sevilla se disputa este viernes 24 de octubre desde las 16:00 horas de Chile en el Estadio Reale Arena.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido será transmitido en vivo y de forma exclusiva por DSports (canal 610 y 1610). También se podrá ver en las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video pagando la respectiva suscripción.