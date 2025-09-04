El jugador nacional, Carlos Palacios vive de un buen presente dentro del fútbol argentino, en la que el ex Colo Colo ha tenido buenas actuaciones en lo que han sido los últimos triunfos de Boca Juniors, obteniendo la camiseta de titular.

Este buen presente, en donde en el último duelo aportó con una asistencia, ha generado gratas sensaciones por los hinchas del ‘Xeneize’ por el renidmineto del chileno, en la que un reconocido periodista argentino explicó el repunte de su nivel.

Se trata del siempre polémico comunicador argentino, Pablo Carrozza, quien aseguró en el podcast ‘Visitantes‘ que este buen nivel que lleva hoy en día Carlos Palacios, es debido a un ‘apretón’ que recibió por parte de la hinchada de Boca Juniors.

“Al chileno lo encaró la barra, lo fue a buscar la hinchada de Boca y le dijo escúchame chileno, menos Cocodrilo (discoteque en Argentina) y más correr. Dijeron se acabó la joda”, partió señalando Carrozza.

En esa línea, el periodista indicó “el otro día el chileno, hijo del rigor, se tiró a los pies luego de una mala salida del arquero de Aldosivi, tiró un centro y así llega el primer gol de Boca”.

Palacios ha tenido buenas actuaciones en Boca | Foto: Getty Images

Finalmente, Carrozza remarcó en que valora que Carlos Palacios haya retomado un buen rumbo dentro de su estancia en Boca Juniors y además, indicó de que el chileno le ha dejado mensajes en su Instagram por lo que comenta sobre su persona.

“El chileno se ve que se despertó. Vivía de joda, vivía de noche. Me manda mensajes por Instagram, se enoja”, finalizó.