Manuel Pellegrini le volvió a cerrar las puertas -por ahora- a la selección chilena y echó abajo los rumores de un acercamiento con la ANFP. Tras el triunfo del Real Betis ante Utrecht (2-1) por la Europa League, el ‘Ingeniero’ mandó un fuerte mensaje en conferencia de prensa respecto a su futuro.

“Ni he conversado con el presidente ni ha venido ninguna delegación (de Chile) para acá. Lo he dicho muchas veces, yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España”, declaró el entrenador de 72 años ante los medios.

“Por otro lado, también he dicho que me gustaría mucho terminar dirigiendo a una selección en un Mundial o la Copa América. Pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía. Hay que centrarnos en el derbi que tenemos el día domingo”, agregó el DT poniendo énfasis en el clásico ante Sevilla por la LaLiga.

SEVILLE, SPAIN – NOVEMBER 02: Manuel Pellegrini, Head Coach of Real Betis, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Betis Balompie and RCD Mallorca at Estadio La Cartuja on November 02, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El chileno también se refirió a la fuerte lesión que sufrió Isco y que lo dejó fuera del derbi junto a su compañero Amrabat tras protagonizar un fuerte choque entre ellos durante el primer tiempo.

“Creo que eso lo pueden contestar mejor los médicos mañana, una vez que vean realmente las lesiones. Lo de Isco es imposible que esté para el día domingo… Y lo de Amrabat también yo creo que es muy difícil, pero yo no soy el médico. Vamos a ver cómo evolucionan ellos en estas horas”, aseguró.

Pese a ello, dejó un mensaje de esperanza a la afición bética: “Absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido. Los dos llegamos con bajas importantes, estamos centrados en conseguir los tres puntos que sería fundamental sumarlos en LaLiga y poder darle una alegría a la hinchada… Esperamos no fallarles. Sabemos lo que significa tanto para un equipo como para el otro y los jugadores saldrán al cien por cien a buscar los tres puntos”, sentenció.

