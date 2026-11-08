Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último en la tabla y llega a este partido con la urgencia de cortar una racha que lo tiene al fondo de todo. El Chelsea, en cambio, se mete en el ciclo de partidos top-cuatro con la obligación de no regalar puntos.

Para el local es una final anticipada en busca de alejarse del descenso, mientras que para el Chelsea es la chance de reafirmarse entre los mejores cuatro de la Premier League antes de que la tabla se empiece a poner seria en noviembre.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado: cayó 1-3 como visitante ante el Coventry y antes de eso apenas pudo rescatar un empate sin goles frente al Leeds. Con 5 puntos en 9 fechas y el último lugar de la tabla, el equipo necesita reaccionar rápido en su propia cancha, donde al menos puede apoyarse en su gente para intentar un resultado que lo saque del pozo.

El Chelsea viene de ganarle 2-0 al Manchester United y llega con la confianza de haber resuelto bien ese partido después de la derrota ante el Tottenham. Está cuarto con 16 unidades, en zona de pelea por los puestos de arriba, y necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los de más arriba en una temporada donde cada fecha pesa.

El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos es amplio, con 115 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente para el lado de Chelsea, que ganó 57 partidos por 39 del Sunderland y 19 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 213 contra 173.

En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja: el Sunderland se impuso 2-1 en mayo pasado y también ganó 2-1 de visitante en octubre de 2025. Antes de eso, en 2017, el Chelsea había golpeado fuerte con un 5-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sunderland vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/10/2025 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 21/05/2017 Chelsea vs. Sunderland 5-1 Premier League 14/12/2016 Sunderland vs. Chelsea 0-1 Premier League 07/05/2016 Sunderland vs. Chelsea 3-2 Premier League 19/12/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 24/05/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 29/11/2014 Sunderland vs. Chelsea 0-0 Premier League 19/04/2014 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 17/12/2013 Sunderland vs. Chelsea 2-1 League Cup

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Sunderland suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Chelsea suma 16 puntos en el torneo.