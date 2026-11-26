La escuadra de Ariel Leporati tendrá su última oportunidad para conseguir boletos rumbo a dieciseisavos de final.

La Selección Chilena vuelve a la acción en el Mundial sub-17. El combinado nacional tendrá que enmendar el camino tras su reciente tropiezo para alcanzar la anhelada clasificación a la siguiente fase.

Luego de caer 2-1 contra República Dominicana, el equipo de Ariel Leporati se medirá contra Montenegro por la tercera fecha del grupo J. Un compromiso clave para las aspiraciones de La Roja.

Por el momento, Chile está instalado en el segundo lugar de su tabla de posiciones con tres puntos, lo que le otorga pasajes rumbo a dieciseisavos de final. Sin embargo, debe confirmar ello en la última jornada.

Por su parte, Montenegro está en el fondo de la clasificatoria con una unidad. A pesar de ello, tiene probabilidades matemáticas de conseguir el milagro y acceder a la próxima ronda. Un duelo al todo o nada en territorio qatarí.

Cabe consignar que en esta cita mundialista hay 12 grupos de cuatro selecciones: avanzan las dos mejores de cada uno y las ocho mejores terceras.

La Selección Chilena se medirá contra Montenegro. (Foto: Comunicaciones FFCh)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Montenegro?

Tal encuentro por la última fecha de la fase de grupos del Mundial sub-17 está pactado para este viernes 27 de noviembre. Se disputará a partir de las 12:00 horas de Chile en el Complejo Aspire Zone de Qatar.

¿Dónde ver a La Roja en el Mundial sub-17?

El partido entre Chile y Montenegro será transmitido por TV a través de las pantallas de DSports. A su vez, podrá ser sintonizado en las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.