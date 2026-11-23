Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Ninguno de los dos quiere quedar enganchado en la mitad de tabla de la Premier League, y una victoria acá puede acomodar bastante el panorama antes de que termine noviembre.

Brentford y Everton están separados por apenas dos puntos en la tabla, así que el que gane se mete directo en la pelea por la mitad superior.

La actualidad de ambos equipos

El Brentford llega golpeado tras la derrota 0-2 en campo de Brighton, un resultado que cortó la buena racha que había mostrado con el triunfo ante Nottingham Forest y el empate frente a Hull. El equipo venía de mostrar signos de mejora, pero ese traspié reciente obliga a reaccionar de local, donde necesita puntos para no perder terreno en la tabla.

El Everton, en cambio, llega con el envión de dos triunfos seguidos: el 3-1 a Coventry y el 1-0 en la visita a Newcastle, resultados que le permitieron dejar atrás la derrota ante Arsenal. Con 16 puntos y en la séptima posición, el equipo visitante tiene la chance de meterse en zona europea si sostiene este nivel lejos de casa.

El historial entre Brentford y Everton

El historial entre ambos está bastante parejo: de 22 enfrentamientos, el Brentford ganó 9, el Everton 7 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los locales. Los últimos cruces vienen con goles de los dos lados, como el 4-2 a favor del Brentford en enero o el 2-2 del encuentro anterior, lo que confirma que no suele ser un partido cerrado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Brentford vs. Everton 2-2 Premier League 04/01/2026 Everton vs. Brentford 2-4 Premier League 26/02/2025 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 23/11/2024 Everton vs. Brentford 0-0 Premier League 27/04/2024 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 23/09/2023 Brentford vs. Everton 1-3 Premier League 11/03/2023 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 27/08/2022 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 15/05/2022 Everton vs. Brentford 2-3 Premier League 05/02/2022 Everton vs. Brentford 4-1 FA Cup

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

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En síntesis