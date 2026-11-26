Colo Colo pone los ojos en un ex Universidad de Chile para reforzarse en el 2027.

Colo Colo ya empieza a trabajar en lo que será la temporada 2027, en donde los ‘Albos’ volverán al ruedo internacional disputando una nueva edición de la Copa Libertadores, la que será uno de sus grandes desafíos.

Por esto, desde la dirigencia del ‘Popular’ ya empiezan a moverse para lo que será el mercado de pases, en donde el equipo que comanda Fernando Ortiz espera poder reforzarse de buena forma.

Dentro de las últimas horas, un importante nombre ha comenzado a sonar fuerte en el Estadio Monumental, en la que se trata de un ex Universidad de Chile que aparece en el radar de Colo Colo.

Se trata del volante nacional, Fernando Cornejo, quien hoy en día milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y que para la temporada 2027, podría tener su retorno al fútbol chileno.

Cornejo es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Desde el medio ‘Mr Offsider’ informaron que desde el conjunto chileno estarían buscando el fichaje del mediocampista de 30 años, quien aparece como una opción para la zona media de Colo Colo.

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En el ‘Cacique’ ven opciones para reforzarse en dicha zona del campo de juego, debido a que ya han aparecido sondeos por Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

Por esto, las próximas semanas podrían ser cruciales para conocer que será del futuro de Fernando Cornejo, quien podría tener su retorno al fútbol chileno y reforzar a Colo Colo, dejando en el olvido lo que fue su paso por la Universidad de Chile.

Desde Chile aseguran que Colo Colo tiene en carpeta a Fernando Cornejo, volante de Liga Deportiva Universitaria. El campeón chileno evalúa presentar una propuesta para tentar a “Feña” con un regreso al fútbol de su país. https://t.co/piCs0zNqAV — MROFF (@MrOFFSIDER) November 25, 2026