Universidad Católica sigue sufriendo bajas de cara al esperado Clásico Universitario ante Universidad de Chile programado para este domingo en el Claro Arena por la Fecha 25 de la Liga de Primera, donde ambos elencos pelean palmo a palmo el Chile 2 ante el ya inalcanzable Coquimbo Unido.

A las ausencias de Fernando Zuqui por lesión y Clemente Montes por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico Daniel Garnero sufrió otras dos bajas en las últimas horas, por lo que tendrá que nuevamente rearmar el once titular frente a los azules.

Según informó el periodista Bruno Sampieri, el lateral Sebastián Arancibia y el defensor José Ignacio Salas quedaron descartados para el trascendental duelo. Ambos jugadores sufrieron lesiones musculares: el primero sufrió un desgarro abdominal y el segundo también sufrió un desgarro que incluso lo dejó fuera de la lista al Mundial Sub 17.

De todas formas el entrenador argentino tendrá más alternativas por las bandas ya que utilizará a Tomás Asta-Buruaga por derecha y al experimentado Eugenio Mena por izquierda.

La UC sufre bajas para enfrentar a la U el próximo domingo (Photosport).

El probable once titular de la UC ante la U

Así con este panorama el más probable once estelar de la ‘Franja’ sería con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la zona defensiva; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en mediocampo; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri en delantera.

Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas en el Claro Arena.