Comenzó el Mundial Sub 17 y Argentina tuvo su esperado estreno en la cita planetaria de la categoría ante su par de Bélgica. En un sufrido encuentro, el equipo de Diego Placente logró imponerse por 3 a 2 y quedarse con los primeros tres puntos.

Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel fueron los autores de los tantos de la Albiceleste que sube a la cima de la tabla igualado en puntos ante Túnez, selección que se impuso por 6 a 0 a Fiyi.

Ahora, el equipo de Placente enfrentará a Túnez este viernes en busca de quedarse con el primer lugar del Grupo D y, prácticamente, asegurar su permanencia en la siguiente fase de la cita planetaria.

Argentina sufre en Qatar para conseguir sus primeros tres puntos en el Mundial Sub 17 (Photo by Jurij Kodrun – FIFA/FIFA via Getty Images)

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17

Grupo D

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Túnez Sub-17 1 1 0 0 6 0 6 3 2 Argentina Sub-17 1 1 0 0 3 2 1 3 3 Bélgica Sub-17 1 0 0 1 2 3 -1 0 4 Fiyi Sub-17 1 0 0 1 0 6 -6 0

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 17?

El próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 17 2025 será frente a la selección de Túnez este jueves 6 de noviembre desde las 10:30 horas.