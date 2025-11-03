Comenzó el Mundial Sub 17 y Argentina tuvo su esperado estreno en la cita planetaria de la categoría ante su par de Bélgica. En un sufrido encuentro, el equipo de Diego Placente logró imponerse por 3 a 2 y quedarse con los primeros tres puntos.
Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel fueron los autores de los tantos de la Albiceleste que sube a la cima de la tabla igualado en puntos ante Túnez, selección que se impuso por 6 a 0 a Fiyi.
Ahora, el equipo de Placente enfrentará a Túnez este viernes en busca de quedarse con el primer lugar del Grupo D y, prácticamente, asegurar su permanencia en la siguiente fase de la cita planetaria.
Así queda la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17
Grupo D
|Rank
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Túnez Sub-17
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
|Argentina Sub-17
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|3
|Bélgica Sub-17
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|4
|Fiyi Sub-17
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
|0
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 17?
El próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 17 2025 será frente a la selección de Túnez este jueves 6 de noviembre desde las 10:30 horas.