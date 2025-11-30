El derbi andaluz vuelve a encender una nueva jornada de La Liga, con Sevilla y Real Betis protagonizando uno de los clásicos más intensos del fútbol español.

El Sevilla llega con la urgencia de sumar para escalar posiciones y reencontrarse con un triunfo valioso ante su público. Además, todas las miradas estarán sobre Alexis Sánchez, quien podría ser de la partida, mientras que Gabriel Suazo quedó descartado tras presentar molestias físicas a mitad de semana, baja sensible para Matías Almeyda.

En tanto, el Betis de Manuel Pellegrini llega con la misión de seguir peleando puestos de copas internacionales, pues el equipo del Ingeniero ha sido competitivo durante el torneo.

El Niño Maravilla aparece como la carta ofensiva de Almeyda | FOTO: Alex Caparros/Getty Image

Sevilla vs. Real Betis: ¿Cuándo y a qué hora de Chile?

Sevilla y Real Betis se enfrentarán este domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un compromiso que promete emociones fuertes.

¿Qué canal transmite el partido entre Sevilla vs. Real Betis?

El partido será transmitido por DSports, en los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver ONLINE el partido entre Sevilla vs. Real Betis?

El encuentro también podrá seguirse online a través de DGO, disponible para suscriptores.