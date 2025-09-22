Este lunes se realizó la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París. France Football en conjunto con la UEFA, entregan diversos premios a los más destacados de la temporada, incluido el galardón para el mejor futbolista.

Entre el top 10 quedaron Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Cole Palmar, Gianluigi Donnarumma, Mohamed Salah, Nuno Mendez, Vitinha, Raphina.

Finalmente se conoció al ganador del Balón de Oro. Se trata de Ousmane Dembélé, futbolista francés que tuvo una tremenda campaña en el Paris Saint Germain que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.

El Mosquito vivió una temporada de ensueño y se consagra como el mejor a sus 28 años tras alcanzar una espectacular versión en el PSG luego de un paso por el Barcelona.

Por su parte, en el segundo lugar quedó Lamine Yamal, jugador que brilló en Barcelona que llegó a semifinales de la Champions y además que ganó La Liga de España.

Ambos jugadores estuvieron presentes en Théâtre du Châtelet. En el caso de Dembélé concurrió en la ceremonia pese al partido de PSG en Marsella por la Ligue 1 este lunes. Aquello porque está recuperándose de una distensión en la pantorrilla.

Ousmane Dembélé es el mejor futbolista del mundo. (Foto: Getty)

Lamine Yamal se queda con el Trofeo Kopa

El español ganó el Trofeo Kopa que premia al mejor jugador menor de 21 años. Esto lo consiguió por segundo año consecutivo, siendo el primero en realizarlo desde que existe el galardón en 2018.