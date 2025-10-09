El argentino Marcelo Bielsa ha construido una carrera marcada por la coherencia y la convicción, todo desde sus primeros pasos como técnico hasta su paso por selecciones como Argentina, Chile y ahora Uruguay.

Lo cierto es que el “Loco”, como le apodan, se ha caracterizado por tomar decisiones que priorizan el rendimiento deportivo por sobre cualquier interés externo.

En Uruguay, el rosarino ha mantenido esa línea. Desde su llegada, impuso una metodología exigente, centrada en el análisis y la rotación constante, con el objetivo de ampliar la base de jugadores seleccionables. Este enfoque también ha generado fricciones con algunos dirigentes y patrocinadores que esperan mayor presencia de las grandes figuras.

La última decisión de Marcelo Bielsa deja a Uruguay con una cuenta millonaria

Ahora, una nueva decisión del técnico ha vuelto a ponerlo en el centro de la polémica. ¿Qué pasó?

Según informó la prensa charrúa, la AUF deberá pagar una multa de 180.000 dólares (unos 171 millones de pesos chilenos) por no cumplir con una cláusula contractual que exigía la presencia de varios referentes del plantel durante la gira en Malasia.

El contrato, firmado con los organizadores del viaje, establecía la participación de las principales figuras del combinado charrúa para asegurar atractivo televisivo y comercial. Sin embargo, Bielsa decidió dar descanso a varios de esos jugadores, privilegiando la oportunidad de observar a nuevos talentos y continuar su proceso de renovación dentro del plantel.

Marcelo Bielsa sigue reafirmando su llamativo estilo | FOTO: Ernesto Ryan/Getty Images

La medida generó molestia entre los organizadores y obligará a la AUF a asumir el costo del incumplimiento. De todas formas, en el entorno del “Loco” no hay autocrítica: su prioridad sigue siendo el crecimiento deportivo del grupo por encima de cualquier obligación comercial.

Algunos grandes ausentes en la nómina de Uruguay:

Marcelo Bielsa prefirió darle descanso a jugadores de la talla de Federico Valverde, Darwin Núñez, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, entre otros.