En esta jornada se disputaba un importante partido dentro del fútbol brasileño, en la que Gremio y Vitoria se veían las caras por la 25° fecha del torneo, en la que el atacante nacional, Alexander Aravena hizo noticia.

El ex jugador de la Universidad Católica vio minutos y fue gran protagonista en el triunfo de su equipo por 3-1, en la que el ‘Monito’ se encargó de aniquilar este marcador, anotando el último tanto para la victoria del equipo de Mano Menezes.

Para el último minuto del compromiso, Aravena se encargó de asegurar la victoria de su equipo tras una gran definición dentro del área, en la que tras una asistencia de Francis Amuzu, puso el 3-1 final para los locales.

De esta forma, Aravena vuelve a marcar con la camiseta de Gremio, en la que dentro de esta temporada 2025 ha anotado cinco goles en todas las competencias con el equipo brasileño.

VIDEO: REVISA EL GOL DE ALEXANDER ARAVENA EN GREMIO