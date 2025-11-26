Universidad de Chile ha hecho noticia en esta jornada y todo pensando en lo que será el próximo mercado de pases, en el que los ‘Azules’ parecen tener cocinado a su primer refuerzo para el 2026.

Según se ha indicado desde tierras paraguayas, el ‘Romántico Viajero’ tendría todo encaminado para confirmar el fichaje del volante Lucas Romero, el jugador que hoy milita en el Recoleta FC del fútbol paraguayo y es seleccionado con su país,

Esta opción ha sido confrmada por parte del presidente del club paraguayo, Luis Vidal, como también del mismo jugador, quien habla de la posibilidad cierta de poder venir a reforzar a la Universidad de Chile.

Pero en esta carrera, los ‘Azules’ no corren solos, ya que también hay otros equipos que siguen los pasos de Romero y deberán apurar el paso en estas negociaciones, si quieren quedarse con el jugador.

Romero no solo es seguido por la U | Foto: Instagram

El equipo brasileño que está tras los pasos de Romero

La Universidad de Chile aún no cierra lo que es la posible llegada de Romero y desde el fútbol brasileño también siguen con atención al volante paraguayo, en donde un gigante de dicho país está interesado en él.

Según informó el periodista, Juanma Figueredo en su cuenta de ‘X, Gremio de Brasil también estaría interesado en Lucas Romero, quienes también estarían tanteando su situación para una posible negociación.

Por esto, los próximos días podrían ser cruciales sobre el futuro de Lucas Romero, en donde desde la Universidad de Chile esperarán poder abrochar su llegada para el 2026.

